在侵略国俄罗斯联邦的雅罗斯拉夫尔，法院于9月判处一名中年男子14年监禁，此前他拍摄了在对乌克兰战争中死亡的俄罗斯军人的墓碑。据Politico报道，俄罗斯当局加强了对记录军人墓葬人员的迫害。

近几个月来，俄罗斯当局警告称，拍摄军人墓地可能面临无期徒刑。联邦安全局在墓地巡逻，寻找拍摄此类照片的人。自夏季以来，俄罗斯多个地区已有数十人被拘留。在不公开审理中，他们被正式指控犯有叛国罪，包括与乌克兰情报部门合作。

限制获取数据

独立记者和活动人士利用墓地照片和葬礼视频记录俄罗斯军队的损失。由独立媒体Mediazona和BBC俄语部创建的Russia 200数据库，收录了近28.3万名死亡俄罗斯军人的姓名及其死亡情况数据。与此同时，其作者指出，他们没有足够的资源和渠道记录前线的每一起死亡。

英国外交部和荷兰情报机构估计，俄罗斯的损失超过50万人。乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基7月表示，70万名俄罗斯军人在战争中死亡。2022年9月，时任俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古称，已有5937名军人死亡。

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不公开的法院案件

2024年4月，一名克里姆林宫代表表示，损失数据属于国家机密，只有国防部可以发布相关信息。同年，俄罗斯联邦国家统计局关闭了获取超额死亡统计数据的渠道，这些数据此前有助于核实损失估计。

2025年初，记者还记录到要求宣告军人失踪或死亡的案件数量急剧增加。根据Russia 200的数据，2025年全年此类案件接近9万起——比全面战争此前几年多出十倍以上。2025年底，对这些司法程序的访问受到限制。

Mediazona编辑德米特里·特列夏宁指出，墓葬照片在入侵初期是重要的信息来源，但如今这种方法已经变得危险：据他所说，志愿者曾在墓地遭到袭击。

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