在欧元区，刷卡支付在商店、餐馆和自动售货机交易中的占比首次超过现金支付。根据Tagesschau的数据，今年此类交易中有45%通过银行卡支付，而纸币和硬币的使用比例为44%。

移动支付增长

欧洲中央银行表示，这是自2016年开始收集可比数据以来，刷卡支付首次超过现金支付。包括通过智能手机支付在内的移动支付占比，在两年内从6%升至9%。

银行卡也越来越多地用于小额购物。银行卡交易的平均金额从2019年的59欧元降至2026年的35欧元。同时，欧元区每个国家至少12%的消费者表示，他们至少有一次遇到过拒收银行卡或移动支付的情况。

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现金仍保持地位

现金仍是支付金额不超过20欧元的购物以及私人之间付款的主要方式。人们看重其保密性以及控制支出的能力。

2025年秋季和2026年春季在整个欧元区开展的一项调查显示，54%的受访者在商店更偏好银行卡或其他非现金支付方式。22%选择现金，23%没有明确偏好。82%的受访者认为能够进行数字支付很重要，62%认为使用现金很重要；仅3%表示他们从不使用现金。

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