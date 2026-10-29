约翰内斯堡工人抗议期间垃圾堆积——TimesLIVE

南非约翰内斯堡多个地区连续数日未清运生活垃圾，背景是市政工作人员因工资和福利协议未获履行而举行抗议。市政公司Pikitup表示，垃圾大量堆积，可在收运路线上工作的员工人数减少。

据TimesLIVE报道，该市北部、西部和南部地区出现垃圾堆积。记者在Emmarentia、Florida、Roodepoort、Roosevelt Park、Randburg、Olivedale和Fourways记录到住宅和购物中心附近的垃圾箱已满溢。部分垃圾原定于周一至周三期间清运，但仍未被运走，散发难闻气味并招来苍蝇。

垃圾清运延误

Pikitup发言人Anthony Selepe表示，公司员工参与Samwu行动影响了其运营。据他称，收运路线上只有最低数量的人员在工作，公司正在寻找清除积存垃圾的方法。他无法说明服务何时能够完全恢复，并指出局势取决于市政府与工会之间争端的解决。

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在Roodepoort，居民被警告称清运进度将比计划晚三天。Pikitup还将此归因于设备故障以及前往偏远垃圾填埋场的距离增加。Florida居民则表示，他们没有提前收到服务中断的通知。

其他市政服务的运作

Joburg Water表示，Samwu抗议正在影响其运作，并导致处理请求和提供其他服务出现延误。Parktown North居民协会代表Lee Young表示，包括Sandown在内的一些地区因Joburg Water的困难而出现供水问题。

与此同时，Samwu地区副秘书Richard Moyla否认抗议扰乱了市政服务的运作。他表示，行动仅在周一持续，工会成员自周二起已返回工作岗位。他还称，管理人员和工会代表参加了与市政府的谈判，并在法庭上陪同处理16名Samwu成员的案件；据他所说，这些人因暴力事件在抗议期间被逮捕。

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