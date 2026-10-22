约翰内斯堡供水管道受损引发停水——《每日新闻》

南非约翰内斯堡在更换污水管道的施工过程中，一条饮用水管道受损，导致贝祖伊登豪特谷地区再次采取预防性停水措施。据《每日新闻》报道，市政公用事业机构 Johannesburg Water 已隔离该管网，正在冲洗管道并进行水质实验室检测。

事件发生在第6街与第8大道交叉口。Johannesburg Water 发言人诺姆布索·沙巴拉拉表示，在承包商进行土方作业期间，一段树干掉落到管道上。维修于10月21日夜间完成，但在完成冲洗并获得检测结果前，供水尚未恢复。

对居民的限制

预防性通知涉及第8大道靠近与第4街、第5街、第6街和第7街交叉口的住宅。建议居民在 Johannesburg Water 正式通知水质安全前，不要饮用或使用自来水。该公用事业机构表示，尚未确认水体受到污染，相关限制是作为预防措施实施的。替代供水原计划持续至收到实验室检测结果。

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自2025年12月以来，约翰内斯堡东部郊区马尔文和贝祖伊登豪特谷的居民至少收到10次有关水质的警告和更新。在个别情况下，家庭停水长达两周。在马尔文、杰普斯敦和克利夫兰，Johannesburg Water 在10月11日至19日期间发布了六次更新，并于10月20日宣布水质安全。

对承包商监管的质疑

当地选区议员卡洛斯·达·罗沙斯和诺伊伦·彼得森称，对开展污水工程并损坏供水基础设施的承包商监管不足，是反复发生供水中断的原因。达·罗沙斯同时支持更换老旧水泥管道的计划；他说，这些管道存在裂缝或被树根堵塞。

Johannesburg Water 证实了最近一次损坏的情况，但没有回答该媒体提出的更广泛问题，包括对承包商的监管、与承包商相关的事件数量，以及紧急维修、实验室检测和水罐车送水的费用。

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