南非约翰内斯堡的约翰内斯堡大都会警察局（JMPD）燃油卡已被解锁，此前该问题曾带来减少该市街头巡逻车辆数量的风险。这些卡现在可再次在加油站使用，TimesLIVE报道。

故障原因

JMPD于周四深夜发布的一份内部通知称，在该市从一家银行服务提供商转换至另一家后发生故障，燃油卡随后被解锁。市长发言人哈图·希洛·穆劳齐表示，这一转换暂时影响了付款处理。

她表示，约翰内斯堡市长达达·莫雷罗已指示紧急解决该问题，并要求在JMPD车队加油恢复正常前持续向他通报情况。市政府和服务提供商举行了会议，并就后续步骤达成一致，其中包括付款相关事宜。

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公务车辆限制

尽管燃油卡已解锁，JMPD仍保留了节约燃油的措施。工作人员被要求避免使用公务车辆进行私人出行，部门车辆只能用于获授权的公务任务。

警方还警告称，将监督不当使用车辆的行为，包括车辆停放时让发动机怠速运转。此前，警察局长帕特里克·贾卡命令管理人员限制车辆调动，并禁止所有级别的员工将政府车辆开回家。

这些指令是在一些加油站据该媒体报道因未付账单而拒绝为JMPD提供服务，或对其账户设置限额之后发布的。贾卡称，燃油短缺是该部门业务连续性的重大风险。

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