南非约翰内斯堡正在调查Zoo Lake湖鹅群死亡事件。动物园兽医正在对选取的鸟类尸体进行尸检，以确定死亡原因，TimesLIVE报道。

禽肉毒中毒是可能原因之一

可能原因包括季节性禽肉毒中毒，但这一说法目前尚未得到最终确认。这类中毒可能影响水禽。Johannesburg City Parks and Zoo发言人珍妮·穆德利表示，高温天气、水温上升以及有机物分解，可能会形成对鸟类有害的毒素。

周一上午，JCPZ自然保护团队清理了所有死亡鸟类。部分尸体被送往动物园兽医院进行检测。

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水质也在检测中

此次调查是在有关污水可能流入该湖的报告背景下进行的。穆德利强调，这些报告与鸟类死亡之间的关联尚未得到证实。

JCPZ自然保护和运营部门、市环境与基础设施服务部门以及Johannesburg Water的代表也在现场工作。他们采集了水样。兽医检测和水质分析的结果将决定后续措施。

居民被呼吁不要在上述水域游泳，也不要食用在那里捕获的鱼。建议儿童和宠物远离死亡的野生动物或有明显痛苦迹象的动物，同时请人们不要触摸死鸟或死鱼。

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