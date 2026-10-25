约旦安葬8名教堂袭击受害者——半岛电视台

在约旦哈穆德村，数千人参加了希腊东正教圣乔治教堂附近枪击事件中8名遇难者的葬礼。袭击发生在周五的另一场葬礼期间：9人死亡，数十人受伤。

教堂附近的葬礼

覆盖着约旦国旗的灵柩被抬过卡拉克省一座教堂附近的人群。神父主持了礼拜仪式，安全部队负责安保。代表国王阿卜杜拉二世的首相贾法尔·哈桑，以及政府官员和军民机构高级官员出席了仪式。

据半岛电视台报道，第9名遇难者穆罕默德·卡苏斯的家人计划于周一安葬他。神父约汉纳·哈马蒂告诉法新社，周五葬礼上约有170至200人，当时外面开始响起枪声。人们起初不明白发生了什么，随后开始跑进教堂寻求庇护。

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袭击者仍在被追捕

约旦当局称这起袭击为“极端主义恐怖主义”。国王阿卜杜拉二世前往医院探望伤者，并承诺作出坚决回应。袭击者仍在被追捕；官员尚未确定他们是否与任何武装组织有关联。没有任何组织宣称对这起枪击事件负责。

在以穆斯林为主的约旦，基督徒约占人口的3%。据法新社报道，伤者中也有穆斯林。神父哈马蒂呼吁团结，并强调袭击影响了两个宗教社群的成员。

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