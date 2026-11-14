在美国加利福尼亚州，劳里·黄若与黄仁勋离婚，可能获得被认定为夫妻共同财产的一半。黄仁勋并未宣布有意离婚。《财富》报道了分割财产可能带来的后果。

股票持有结构

截至2026年3月23日，黄仁勋报告称其受益持有约8.706亿股英伟达股票，占公司股份的3.58%。该持股中的很大一部分由黄仁勋和劳里·黄共同管理的信托持有。

这对夫妇的信托持有约5.285亿股英伟达股票。该信托与另外两个家族信托合计持有近6.69亿股。此外，另有7330万股属于有限责任公司，而该信托是这些公司的唯一成员。

劳里·黄还担任Jen-Hsun & Lori Huang Foundation的主席。2024年底，该基金会拥有约92亿美元资产，并持有约5870万股英伟达股票。英伟达的一份公司文件指出，夫妻双方均不对基金会持有的股票享有财产权益。

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财产分割规则

这对夫妇于1985年结婚，比黄仁勋共同创立英伟达早八年。加利福尼亚州实行夫妻共同财产制度：婚姻期间取得的资产通常属于双方，并在离婚时进行平等分割。

这并不意味着与黄仁勋相关的所有股票都会自动对半分割。法院需查明股票如何取得、信托如何设立、个人资产和共同资产是否混同，以及夫妻双方是否签订婚前协议。一方在结婚前拥有的财产，以及赠与和继承所得，通常被视为个人财产。

财富估值

《财富》援引彭博亿万富翁指数估计，黄仁勋的财富约为1450亿美元。这一金额取决于英伟达股票的市场价值，并非可能在夫妻之间分割的财产估值。

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