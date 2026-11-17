在美国，加州机动车辆管理局禁止 Waymo 在全州高速公路上运营无人出租车服务。该限制于11月11日生效，The Verge报道。

禁令原因

监管机构称，Waymo 自动驾驶出租车在高速公路上的运营对公共安全构成直接威胁。该机构表示，曾多次发生该公司车辆驶入正在施工的道路作业区、使工作人员面临风险的情况。

该决定之前，旧金山湾区发生了两起事件。其中一起中，一辆 Waymo 无人出租车驶入伯林格姆附近因道路施工而封闭的 US-101 路段。另一起事件涉及旧金山280号州际公路上的加州公路巡警车辆。

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恢复运营的条件

Waymo 至少自2024年8月起就在加州高速公路上测试其车辆，并于2025年11月向乘客开放此类路线。2026年5月，该公司因担忧施工场地问题而自愿暂停高速公路行程，但在7月底恢复了服务。

要重返高速公路，Waymo 必须向监管机构证明，其系统在道路施工区域附近的运行表现已得到充分改善。没有高速公路，无人出租车将不得不经由当地道路规划更长的路线，这可能会增加乘客的出行费用。

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