据Decision Desk HQ预测，在美国加利福尼亚州，旨在加强选民身份识别要求的Proposition 39提案将不会获得通过。近60%的投票者表示反对，41%支持该提案，《国会山报》报道。

Proposition 39提案的内容

该提案原本将要求已登记选民确认其美国公民身份。提案还规定，通过邮寄投票的加州居民必须填写由政府签发的身份证件号码最后四位数字，例如驾照号码。

此外，Proposition 39还将禁止未持身份证件进行现场投票。目前，拥有投票权的成年州居民在登记成为选民时须提供身份证件和社会保障号码。

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支持者与反对者的立场

包括Reform California在内的保守派组织支持Proposition 39。他们称，该提案将增强公众对选举的信任，并有助于确保所有选票都被计入。加州共和党将这一要求与乘坐飞机、购买酒类、兑现支票、领取奖品或进入受保护建筑时须出示身份证件的需要相比较。

北加州美国公民自由联盟及其他民权组织反对该提案。他们警告称，写在邮寄选票信封外部的身份证件号码最后四位数字可能经由许多人之手，并在选举记录中保存近两年，这会造成身份盗窃风险。

2025年，州议会中的共和党人曾试图通过一项与Proposition 39类似的法案。这份由州议员卡尔·德马约——该倡议的主要支持者之一——共同起草的文件，未能于2025年4月在选举委员会获得通过。

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