根据初步计票结果，加州针对亿万富翁征收一次性5%税款的40号提案正趋于落败：55%的选民投票反对，45%表示支持。计票工作仍在进行中，《财富》杂志报道。

县与县之间的分歧

在包括森尼韦尔、帕洛阿尔托、库比蒂诺和芒廷维尤等科技中心的圣克拉拉县，投票比例相同——55%反对40号提案，45%支持。旧金山以北富裕的马林县以及该市以南的圣马特奥县的选民也投票反对这项倡议。

与此同时，在旧金山县，55%的选民支持40号提案，45%表示反对。据该刊物称，计划上市的人工智能初创公司OpenAI和Anthropic位于该县。在洛杉矶县，53%的选民支持该提案，47%予以否决。

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反对者的论点

40号提案的反对者表示，该税收措施不太可能一直是一次性的。他们还对私营公司资产征税表示担忧：在他们看来，创始人可能需要出售自己企业的控股股权。

据《财富》杂志报道，由于担心可能征收财富税，已有数名亿万富翁离开加州，其中包括资助反对40号提案活动的谷歌联合创始人谢尔盖·布林。该刊物指出，失去六名亿万富翁大幅降低了对此类税收可能收入的估算，也降低了对该州未来所得税收入的预测。

另一项倡议领先

与此同时，40号提案的反对者推动了42号提案，该提案规定禁止对个人储蓄、资产和退休储蓄征税。这项倡议在计票中也处于领先。安永私人税务团队合伙人迈克尔·费斯珀强调，投票的负面结果并不意味着未来不会采取类似措施。他补充说，加州富裕居民已在重新审视居住地、住所和遗产规划问题。

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