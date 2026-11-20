加州大学伯克利分校的研究人员发现了一种实验性化合物TOFA，在小鼠实验中，该化合物有助于减少脂肪组织，同时不会显著减少肌肉量。正如ScienceDaily报道，该物质还能使机体能量消耗提高最多18%，且不会增加动物的身体活动量或升高其体温。

研究结果发表在《Science Advances》期刊上。在肥胖小鼠中，TOFA改善了胰岛素敏感性、血糖调节，并降低了甘油三酯水平。动物与脂肪肝疾病相关的指标也有所改善。

这种实验性化合物如何发挥作用

TOFA，即5-tetradecyloxy-2-furoic acid，属于ACC抑制剂——这类物质可抑制参与脂肪酸形成的酶。同时，研究人员发现，它会激活细胞受体PPARα和PPARδ，这些受体调控与吸收和分解脂肪以产生能量相关的基因。

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因此，TOFA一方面减少某些脂肪的形成，另一方面促进将现有脂肪酸作为能量来源加以利用。其他ACC抑制剂已进入中期临床试验，但其中没有一种获批用于治疗代谢性疾病。这类化合物的一个问题是会提高血液中的甘油三酯水平。在小鼠实验中，TOFA没有产生这种效果。

与减重药物联合使用

科学家还测试了TOFA与司美格鲁肽的联合使用——司美格鲁肽是Ozempic和Wegovy的活性成分——以及与替尔扎肽的联合使用，后者以Mounjaro和Zepbound的名称销售。在小鼠中，这些组合在体重、葡萄糖、胰岛素和甘油三酯水平方面的结果优于每种方法单独使用时的结果。

GLP-1类药物主要降低食欲和食物摄入量，而在实验中，TOFA提高了能量消耗。该物质尚未在人类身上进行测试，因此其对人类的安全性和有效性尚未确定。

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