美国加州大学圣克鲁兹分校的研究人员发现，E2F1蛋白可在没有额外生长信号的情况下启动细胞分裂。据News-Medical报道，研究结果发表在《The EMBO Journal》期刊上。

为了在实验室中重现细胞退出静止状态的过程，研究人员通常会为其添加营养物质和生长信号。这一过程涉及对DNA进行物理解包；DNA在细胞核中与蛋白质紧密包装在一起。该团队证实，即使没有这些额外信号，激活E2F1也能促使细胞分裂。

无需解包DNA即可激活基因

研究作者发现，E2F1使用了不同的机制。这种蛋白质会与基因组的有限区域结合，并激活与细胞周期相关的基因。生物分子工程副教授阿里·沙里亚提表示，E2F1能够在不显著解包DNA、甚至完全不解包DNA的情况下激活这些基因。

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科学家指出，E2F1的这一特性与先锋因子相似，后者能够打开对紧密包装DNA的访问，并显著改变细胞状态。研究人员还发现，细胞会对E2F1水平的特定阈值作出反应：超过该阈值后，处于静止状态的细胞便开始分裂。

与癌症的可能关联

E2F1在细胞分裂中发挥重要作用，并且在多种癌症中出现异常。同时，所述机制存在局限性：在没有额外生长信号的情况下，细胞最多只能分裂三次。为随时间观察这些细胞，团队采用了单个活细胞成像方法，以及在沙里亚提实验室开发的DeepSea软件。

研究人员推测，癌细胞可能利用E2F1活性来绕过使细胞维持非活跃状态的机制。接下来，该团队计划确定E2F1在与基因组结合后究竟如何激活基因，并研究这一家族中另外八个基因在癌症发展中的作用。

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