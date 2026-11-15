加拿大温赖特基地火灾后第五名士兵死亡——CBS新闻

加拿大第五名在阿尔伯塔省加拿大武装部队温赖特基地草地火灾中受伤的军人死亡。威廉·道格拉斯·达尔·比安科二等兵在安大略省一家医院去世；在10月17日火灾后，他一直在那里接受治疗，CBS新闻报道。

靶场训练

事发时，约84名来自帕特里夏公主加拿大轻步兵团第3营的军人正在接受进攻行动训练。训练在该基地的榴弹发射器靶场进行，该基地位于埃德蒙顿东南部。

风将草地火灾的火焰吹向军人。截至周六，仍有24名士兵留在医院。

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悲剧调查

此前，火灾已造成23岁的肖恩·法雷尔二等兵死亡，他来自萨斯喀彻温省普林斯艾伯特；23岁的艾丹·古尔丁二等兵死亡，他来自不列颠哥伦比亚省北温哥华；19岁的海登·利克马克二等兵死亡，他来自不列颠哥伦比亚省兰利；以及26岁的摩根·黄中士死亡，他来自埃德蒙顿。

宪兵正在调查这起火灾，另一个军事委员会将研究悲剧的情况，并提出防止类似事件的措施。韦德·拉特兰少将表示，军方官员数小时来一直知道火灾，认为火势已得到控制，并允许训练继续进行，但随后风向突然改变。

加拿大总理马克·卡尼称，这场火灾是加拿大武装部队在本国境内和平时期最严重的悲剧之一。

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