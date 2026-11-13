加拿大滑铁卢大学的科学家开发出一种用于纸质容器的植物纤维素涂层，可能替代饮料杯中的聚乙烯层。研究结果发表在《ACS Sustainable Chemistry & Engineering》期刊上，ScienceAlert报道。

由纤维素成分制成的涂层

这种材料由作为主要成分的醋酸纤维素和用于增强强度的纤维素纳米晶体组成。这些成分与纸张形成氢键，因此涂覆该涂层不需要化学黏合剂。这种结构填充纸张孔隙，并形成阻隔水、油脂和气体的屏障。

在测试中，新涂层在耐磨测试期间基本保持完好；该测试也被用于检验塑料内衬释放微塑料的情况。研究负责人、材料化学家雪莉·唐表示，这种纤维素材料能够耐受沸水、食用油以及多种溶剂。

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强度和阻隔性能

在为期五天的浸泡测试中，该涂层能够很好地耐受与二氯甲烷、氢氧化钠和盐酸等物质的接触。根据拉伸测试数据，当纤维素纳米晶体占涂层质量的3%时，涂层纸在刚性和柔韧性之间达到最佳平衡。

与未涂层纸张相比，这种材料将氧气渗透降低了十倍以上。研究人员还在通常会迅速吸水的薄棕色纸巾上进行了测试：涂上该涂层后，纸巾变得防水。作者认为，这项技术可能使容器能够使用更薄的纸张，但在商业应用前仍需进行食品安全测试和监管评估。目前，这项开发成果的商业化时间尚未确定。

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