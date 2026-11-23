在加拿大，5.7%的成年人报告每日使用大麻——约为181万人。每日饮酒者的比例为5.2%。在50岁以下的加拿大人中，每日使用大麻已比每日饮酒更为普遍。

News-Medical援引发表在《Canadian Medical Association Journal》上的一项研究公布了这些数据。科学家分析了2023—2024年加拿大社区健康调查中近10万名参与者的回答。

年轻男性中的比例最高

25至34岁的男性最常报告每日使用大麻：接近11%。相比之下，该群体中每日饮酒者占2.9%，吸烟者占8%。

在25至34岁的女性中，6.8%每日使用大麻，1.2%饮酒，4.5%吸烟。在18至24岁的女性群体中，每日使用大麻的比例为6.6%，而每日饮酒者占0.4%，吸烟者占2%。

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在65岁及以上人群中，情况不同：每日饮酒比每日使用大麻更常见。具体而言，3.3%的高龄男性和2.3%的女性每日使用大麻，而每日饮酒的比例分别为13%和6.7%。

吸食仍是主要使用方式

3.9%的成年受访者每日吸食大麻，而1.8%以非吸食方式使用大麻。在年轻人中，尤其是女性，每日吸食大麻者的比例达到5.4%，高于每日吸烟者的比例——2%。

研究人员还指出，41%的每日使用大麻的成年人是在加拿大于2018年将非医疗用途大麻合法化后开始这样做的。在18—24岁的每日使用者中，85.4%的受访者作出了这一回答。作者建议加强有关风险的信息宣传，限制广告和零售销售，并为年轻人和弱势群体实施预防措施。

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