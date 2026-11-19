加拿大麦克马斯特大学的研究人员开发出一种可穿戴微针贴片，用于检测术后最初几天内无症状的心脏损伤。该设备可帮助在患者出院后进行监测：它能持续测量心肌肌钙蛋白水平，这种蛋白质会在心脏受损时释放。News-Medical报道了这项研发成果。

设备如何工作

该贴片配备了微小的聚合物针。这些针只会穿透皮肤表面下方，不会触及神经和血管，并收集组织间液，即围绕细胞的液体。随后，液体会进入生物传感器，该传感器能够在数天内追踪肌钙蛋白水平。

持续测量蛋白质比监测例如葡萄糖更为复杂。肌钙蛋白在血液中的浓度极低，而其在组织间液中的水平更低。为使传感器发挥作用，科学家将识别蛋白质的抗体与适配体结合起来。适配体是为识别特定生物靶标而设计的短DNA或RNA链。适配体会产生可测量的信号。

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术后监测

据报道中引用的数据，全球每年进行约3亿例非心脏手术，越来越多的患者在手术当天便出院回家。与此同时，术后最初几天与非心脏手术后心肌损伤风险升高有关。这种情况约发生在20%的较高风险患者中，约90%的病例没有明显症状。

许多此类病例只能通过血液检测发现，这使患者回家后对其状况进行监测更加困难。用于持续采样的微针技术由滑铁卢大学研究人员开发。研究结果发表在《Science Advances》期刊上。

该团队获得了加拿大卫生研究院的资金支持，以进一步测试这项技术。研究人员还正通过初创公司Aptec Health推进其商业化。

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