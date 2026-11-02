在加拿大布兰普顿，陪审团正在审理32岁的阿玛拉·阿姆贾德一案，她被控参与恐怖组织“伊斯兰国”（ISIS）的活动。加拿大当局于2023年将她从叙利亚一处拘押营遣返回国，当时她还带着两名孩子；调查认为，这两名孩子出生于她前往“伊斯兰国”控制地区之后。

据Global News报道，这是加拿大首次对一名被控在叙利亚“伊斯兰国”统治下生活的女性提起刑事诉讼。审判于10月22日开始。

通信记录作为证据

证据中很大一部分是阿姆贾德与其母亲互发的信息和语音记录。加拿大皇家骑警表示，在多伦多附近其父母家中搜查时查获的一部手机内，发现了约1万条文字和音频信息。警方花了一年时间将这些信息从乌尔都语翻译出来。

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检方尤其援引了阿姆贾德请求家人给她寄钱、并将其离开称为宗教义务的信息。与此同时，辩方质疑警方所做翻译的准确性。

在叙利亚的经历与遣返

通信记录显示，阿姆贾德可能是追随其第一任丈夫前往叙利亚，她称其为比拉尔。加拿大军方证实，前预备役军人比拉尔·汗加入了“伊斯兰国”；他抵达该组织控制地区数月后死亡。此后，根据法庭材料，阿姆贾德与英籍巴基斯坦裔“伊斯兰国”成员哈姆扎·帕尔韦兹结婚。

2019年初，在巴古兹战役后，阿姆贾德成为被送往叙利亚东北部阿尔霍尔和阿尔罗杰营地的外国公民之一。2023年4月，她与另外三名被遣返女性及其子女一同抵达蒙特利尔。获准保释后，她被要求在父母家中接受软禁，并被禁止与帕尔韦兹以及另外五名与“伊斯兰国”有关联的加拿大女性联系。

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