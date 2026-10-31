在加拿大安大略省贝尔维尔，警官杰夫·史密斯在犹太教堂附近阻止枪手时身受重伤，现已出院。袭击发生一个多月后，他仍在家中继续康复。贝尔维尔警方表示，史密斯在康复治疗中取得进展，他和家人感谢社区及其他人士的支持，据《耶路撒冷邮报》报道。

犹太教堂附近发生枪战

9月20日，史密斯正在守卫B’nai Jacob犹太教堂，信众当时聚集参加赎罪日前的礼拜。警方称，29岁的肖恩·沃德向他开枪，击伤了这名警官的头部和身体。

尽管受伤，史密斯仍还击了近三分钟，直到另一名警官迈克尔·麦柯迪加入他。执法人员表示，他们阻止袭击者进入犹太教堂，并避免了一场大规模杀戮。参加礼拜的人员无人受伤。沃德在交火中受伤，并于次日死亡。

为警察募款

德里克·克兰德勒代表加拿大犹太社区发起的募款活动，截至周五上午已通过超过8,300笔捐款筹得969,110加元。这笔资金将用于在史密斯恢复和康复期间支持他及其家人。

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此外，还为麦柯迪组织了单独的募款活动。他本人没有受到身体伤害，但曾在枪火中赶来援助同事。根据周五上午的消息，该活动已筹得约58,400加元。组织者强调，必须考虑这名警官在应对枪击事件时所受到的心理影响。

韦斯特蒙特事件

与此同时，警方正在调查蒙特利尔郊区韦斯特蒙特的Temple Emanu-El-Beth Sholom犹太教堂可能遭枪击一事。建筑物的数扇窗户上发现孔洞，拉比莉萨·格鲁什科夫称，这些孔洞可能是气枪弹丸留下的。无人受伤，事件动机尚未确定。

2025年2月，这座犹太教堂的墙上被画上纳粹标志。6月，一名38岁男子被捕，并被控企图纵火焚烧该建筑。

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