加拿大联邦预算草案 предусматривает为超过5.5万座新的电动汽车充电站提供资金。正如Electrek报道，草案提议拨款40亿加元用于电网现代化和扩建，其中6.35亿加元将直接用于充电基础设施。

在这笔资金中，计划拨出5.87亿加元以延续零排放车辆基础设施计划（Zero-Emission Vehicle Infrastructure Program，ZEVIP）。该计划资助建设新的公共电动汽车充电站。

支持充电基础设施

在ZEVIP框架下，充电基础设施运营商的大多数项目可获得最高50%的合格成本补偿。对于由原住民代表主导的项目，补偿比例最高可达75%，每个项目的资金上限为200万加元。

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加拿大充电基础设施委员会总裁兼首席执行官特拉维斯·艾伦表示，该行业积极欢迎多年期投资。他说，这些资金应有助于克服共管公寓和多户住宅居民面临的障碍，发展主要交通走廊和城市群内的公共快速充电站，并支持中型和重型运输车队的充电。

电网升级

其余40亿加元拟在十年内，即从2027年至2036年，用于扩建电力基础设施。该草案还包括为智能可再生能源和电气化路径计划（Smart Renewables and Electrification Pathways）提供资金、开展用于电网规划的数据和建模工作，以及拨款16亿加元用于升级北部和偏远社区的能源系统。

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