加拿大萨里市警方就喜剧演员卡皮尔·沙尔马咖啡馆枪击案，以及另一起向住宅楼开枪事件，拘留了两名22岁男子。根据NDTV World报道，普拉迪普·辛格和萨维尔·汗于11月1日被拘留。

咖啡馆枪击案

据加拿大皇家骑警消息，2025年10月16日，执法人员接到报告称，位于120街8400号街区的一家咖啡馆发生枪击。事发时该场所已关闭，但两名员工在店内，均未受伤。

警方指出，这是沙尔马的场所在7月开业以来发生的第三起枪击事件。执法部门将这两起事件均描述为与敲诈勒索有关。

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第二起事件

另一起事件发生在10月12日，当时警方接到报告称萨里市一栋住宅楼遭枪击。一名女子在事件中受伤。

两名被拘留者均因10月12日和16日两起事件中的每一起，被各控一项不谨慎使用枪支罪。警方发现事件之间可能存在关联后，不列颠哥伦比亚省反敲诈勒索特别工作组接手了两起案件的调查。

总警司邓肯·庞德表示，这些指控是历时一年的大规模调查工作的结果，其中包括获得司法授权、进行搜查和分析证据。

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