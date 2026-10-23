在澳大利亚堪培拉，一名21岁男子因在通过Facebook Marketplace安排的交易中涉嫌袭击一名手机卖家而被起诉。据澳大利亚广播公司新闻报道，警方表示，受害者据称遭到持刀威胁，并被迫进入一辆汽车。

出售手机的见面

据澳大利亚首都领地警方称，受害者约定通过Facebook Marketplace出售一部手机，并于周二约17时30分抵达堪培拉北部凯林地区的一处地址。在那里，一名身份不明的男子与他交谈并查看了手机。

随后，据警方说法，一名21岁男子从附近的一辆大众Golf轿车中出来，并据称持刀威胁卖家。警方称，他强迫受害者进入汽车，并据称在车内殴打和勒颈受害者。

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逮捕与指控

受害者成功逃脱并呼救，随后这辆大众Golf轿车驶离。周四约17时30分，执法人员在贝尔康嫩发现该车辆，命令司机停车，确认其身份后将其逮捕。

警方表示，该男子将出庭澳大利亚首都领地地方法院。他被控非法拘禁、造成实际身体伤害的袭击、意图使用攻击性武器而持有该武器，以及通过勒颈实施危害健康的行为。

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