澳大利亚堪培拉国家肖像馆展出了一幅澳大利亚变装艺术家 Courtney Act 的新马赛克肖像。该作品由艺术家保罗·约尔创作，使用了数千件物品，包括旧指甲、闪粉、高跟鞋、啤酒罐和芭比娃娃碎片。

据ABC News报道，艺术家用镊子放置这幅大型马赛克中的每一个元素。Courtney Act 将一袋旧指甲、睫毛和破损首饰交给约尔，知道这幅肖像将由拾得物和混合材料创作而成。

马赛克细节

作品中还有一部旧诺基亚手机——这正是 Shane Jenek 在向父母出柜时使用的同款手机，Courtney Act 是其另一个自我。肖像中还包括一尊阿佛洛狄忒雕像、带有澳大利亚象征元素的物品以及一个足球。Courtney Act 表示，她从未踢过足球。

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Shane Jenek 出生于昆士兰州，据 Courtney Act 所说，他在童年时并不符合既有的男性气质观念。二十多年来，Courtney Act 一直以变装表演者、酷儿活动人士和电视人物的身份活跃于公众视野。

历时一年的作品

保罗·约尔表示，起初他对画廊提出创作这幅肖像的建议感到害怕，因为他认为 Courtney Act 是酷儿社群的标志性人物。这幅马赛克的创作历时约一年，艺术家称其为自己创作实践中最困难的作品之一。

约尔在一个天主教家庭中长大，他从彩饰圣像中汲取灵感，其中包括圣母玛利亚的画像。国家肖像馆馆长布里·皮克林称这幅肖像为酷儿文化的纪念碑。这幅马赛克如今是参观者进入画廊后看到的第一件作品。

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