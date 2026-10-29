在澳大利亚堪培拉，数百名公共部门员工举行了为时两小时的罢工，要求澳大利亚首都领地（ACT）政府改善其加薪方案。据澳大利亚广播公司新闻报道，参与行动的包括医院、青年服务领域和建筑行业的员工，以及堪培拉唯一监狱Alexander Maconochie Centre的工作人员。

1989年以来规模最大的罢工

参与者聚集在ACT立法议会大楼外。据该媒体报道，这是自该领地于1989年实行自治以来，公共部门员工最大规模的协调罢工。Alexander Maconochie Centre的惩教人员首次在罢工中离开工作岗位。

抗议的起因是政府提出在三年内每年加薪3%的方案。就16项单独的集体协议进行的谈判已持续一年多。适用主要集体协议的员工中，超过63%投票反对接受该方案。

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工会与政府的立场

Community and Public Sector Union（CPSU）要求第一年加薪5%、第二年加薪4%、第三年加薪3%。政府方案还规定在第二年和第三年发放与通胀挂钩的额外款项。工会认为，这些款项不足以补偿生活成本的上涨。

ACT公共服务部长雷切尔·斯蒂芬-史密斯表示，拟议的加薪幅度超过未来三年的预测通胀率。她称，2027年和2028年的额外款项是为通胀超过规定门槛的情况而设。CPSU警告称，如果政府不提出更好的条件，可能会发生新的、持续时间更长的罢工。

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