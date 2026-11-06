Dawn：卡拉奇因涉嫌诈骗案拘留273人

巴基斯坦卡拉奇国家网络犯罪调查局（NCCIA）表示，在针对一个涉嫌国际金融诈骗网络的行动中拘留了273人。此次突袭于11月4日在沙拉伊费萨尔大道Kavish Crown Plaza附近的一处场所进行，Dawn报道。

对呼叫中心运营的怀疑

据NCCIA副局长沙赫扎德·阿克巴尔称，该场所内运营着Voxtron Solutions呼叫中心。根据初步调查数据，其员工可能冒充外国银行和债务核查服务机构的代表，诈骗外国公民。

阿克巴尔表示，呼叫中心员工据称向海外人士提供协助核实其财务义务的服务。调查人员认为，其目的可能是获取机密个人和财务数据，包括社会保障号码和支付卡信息。

根据NCCIA的初步说法，获取的数据可能被用于通过商户账户进行未经授权的金融交易。该机构还推测，此类交易所得资金通过公司账户和汇款渠道转入巴基斯坦。

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查获的设备和案件

行动期间，执法人员查获339台笔记本电脑、152部手机和4台电脑。所有材料均被送交进行技术和数字取证鉴定。

该案已依据巴基斯坦2016年《防止电子犯罪法》的多项条款立案。这些条款涉及未经授权访问信息系统、复制或传输数据、电子伪造、电子诈骗、非法使用个人数据以及伪造用户号码。

亲属抗议

突袭后，被拘留者的亲属和当地居民在沙拉伊费萨尔大道的Baloch Colony大桥附近抗议，导致卡拉奇一条主要交通干道的交通受阻。抗议参与者反对拘留约100名女性，并表示他们的子女在该呼叫中心工作，未参与非法活动。

警方将车辆引导至替代路线。经过谈判后，抗议者散去，道路交通于13:22恢复。

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