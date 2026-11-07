卡拉奇发现失踪女子遗体，两名女儿仍在搜寻中——《黎明报》

巴基斯坦卡拉奇杜姆巴-戈特地区附近的一条主输水管道中发现了30岁哈西娜的遗体。她三天前与两名年幼女儿一同失踪。两名女孩分别为4岁和1岁半，目前仍在搜寻中，《黎明报》报道。

遗体卡在输水管道的网中

马利尔军营区警长阿加·阿卜杜勒·拉希德表示，女子遗体是在一条从金贾尔湖输送水源的管道中发现的。警方初步评估认为，哈西娜可能在其他地方溺水，随后强劲水流将其遗体带到了杜姆巴-戈特。遗体卡在管道内安装的网中。

遗体被送往真纳研究生医学中心进行法医程序。此前，有人在梅蒙-戈特警察局报案称该女子及儿童失踪，随后调查被移交给马利尔军营区警方。

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警方核查失踪情况

梅蒙-戈特警长阿尤布·米拉尼称，哈西娜的丈夫卡迪尔·布克斯告诉执法人员，失踪前夫妻二人因家庭琐事发生争吵。他说，争吵期间他打了妻子一巴掌，之后她带着女儿们离开了家。

警方调动救援人员，沿输水管道一直搜寻至古尔尚-伊克巴尔地区，但尚未找到两名儿童。执法人员还试图获取超级公路附近一家农场的监控录像，以查明该女子是否与女儿们一起跳入输水管道，或是否有人将她们扔入其中。根据死者父亲的控告，其丈夫已被拘留讯问；警方正等待尸检结果。

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