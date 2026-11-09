柏市在台风期间开放400个停车位——《日本时报》

随着台风杜鹃逼近，日本千叶县柏市于9月21日和22日在市政设施及永旺梦乐城柏购物中心开设了临时停车场。该购物中心免费提供约400个停车位，其中包括多层停车场的一部分。共有42辆汽车的驾驶员使用了这些车位，据《日本时报》报道。

与私营企业的协议

市政府通过民防系统电子信息和社交媒体告知居民可用停车场的信息。此前，柏市已与永旺梦乐城达成协议，在发生灾害时供应食品和其他必需品。8月强降雨后，该县遭受了前所未有的损失，并在不同地区发现被淹汽车，市政府要求该购物中心也提供停车位。在9月的台风期间，这一机制第三次得到应用。

市灾害预防与安全部门代表泰辅·片上表示，此前与该购物中心的合作经验缩短了开放停车场所需的时间。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

静冈和广岛的数千个车位

静冈市自2024年起与超市、柏青哥店及其他企业签订协议。当地已有13处设施加入该计划，共提供约2,500个停车位。与此同时，当局指出，扩大网络存在困难：这类设施必须位于城市洪水风险地图上被划定为安全的区域。

广岛市在2018年7月暴雨和洪水后，在9个地点确保了约4,800个车位，其中包括超市附近。这些场地面向难以步行撤离的人、宠物主人，以及希望在汽车内躲避危险的人。包括一家奥特莱斯中心在内的两处地点开放后，市政府工作人员会在那里值守。

静冈市的计划仅用于停放车辆：停车后，驾驶员必须返回家中或撤离至其他地点。市政府表示，将努力及时传播信息，以便人们能够安全离开停车场区域。

关注我们在