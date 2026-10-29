在尼泊尔加德满都谷地，尽管可以在线登记，申请驾驶执照的人仍可能要等待最长一周才能获得实际驾驶考试日期。该谷地的四个交通办公室每天平均收到2000份申请，约有1500名考生参加实际驾驶考试，《加德满都邮报》报道。

在埃坎塔库纳的交通管理办公室，每天约接收220名四轮车辆驾驶考试考生，以及约300名摩托车和踏板车考生。该处汽车考试每周举行四天，摩托车考试每周五天，重型车辆考试每周一天。

服务器故障与排队

申请者还报告了在线服务的问题。一名考生因持续出现服务器错误，在首次尝试未通过后无法报名补考。办公室工作人员建议他稍后再试，并指出多家机构都出现了技术问题。

官员表示，服务器问题通常会在中午前解决。与此同时，技术故障、连接不稳定以及其他数字化障碍仍是申请者每天面临的问题。

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在加德满都谷地每天约1500名参加实际驾驶考试的人中，有800至1000人成功通过考试。埃坎塔库纳办公室的一名官员表示，通过考试并缴纳相关费用的考生通常会在一周内收到印制的驾驶执照。

服务扩展延迟

2023年11月，巴格马蒂省内阁决定在巴内帕、巴拉朱和科特什沃尔扩大执照办理服务，以减轻现有办公室的负担。巴内帕的服务已经启动，但巴拉朱和科特什沃尔的服务尚未开始。科特什沃尔尚无最终的启动时间表。

省工业、旅游、劳工和交通部代表巴拉特·夏尔马将延迟归因于诉讼和法院禁令。在巴拉朱，法律纠纷解决后，内部工作安排正在准备中，但该办公室仍需要人员和预算。

考生还抱怨称，一些实际驾驶考试中心收取的费用高于省政府规定的标准。汽车、吉普车和厢式货车的官方费用为Rs409.60，但一名申请者出示了Rs665的收据，另一名女考生称她在埃坎塔库纳支付了Rs605。该部门强调，交通办公室必须收取法律规定的标准化金额，但关于向私人培训机构额外支付车辆租赁和培训费用的规定则更为复杂。

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