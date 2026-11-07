尼泊尔加德满都谷地的医院记录到，患有呼吸道疾病、流感、咳嗽和发热的患者数量增加。这发生在气温下降、季风过后旱季开始以及空气污染加剧的背景下，《加德满都邮报》报道。

Hams医院呼吸科和重症监护顾问拉朱·潘格尼表示，目前前往该机构就诊的患者中，约50%患有呼吸道疾病、感冒、咳嗽或发热。他说，一些人在家中病情恶化后才就医，因此不得不被收治进重症监护病房。

儿童和老年人面临的风险最大

谷地内其他医院也注意到类似趋势。坎蒂儿童医院院长拉姆哈里·查帕盖恩表示，该医疗机构每天接诊超过500名患者，其中一半以上患有感冒、发热或呼吸道疾病。医生呼吁家长，如果孩子的病情恶化，不要推迟寻求医疗帮助。

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专家强调，季节性流感在社区中迅速传播，并可能引发包括肺炎在内的并发症。五岁以下儿童、65岁以上人群以及患有基础疾病的患者尤其容易出现重症。

医生建议接种疫苗

肺炎是尼泊尔五岁以下儿童死亡的主要原因之一。医生指出，细菌性肺炎通常比病毒性肺炎更危险。季节性流感的症状包括发热、咳嗽和身体疼痛，在个别情况下还包括呕吐、腹泻和肺炎。查帕盖恩表示，随着呼吸道疾病数量增加，腹泻病例数量也有所上升。

尼泊尔没有监测流感发病率、重症病例和死亡人数的系统，因为并非所有患者都会前往医院或接受检测。专家建议老年人、儿童、患有心脏病、肾病、肿瘤疾病和糖尿病的患者，以及医务人员优先接种流感疫苗。为降低感染风险，医生还建议佩戴口罩、洗手、避免人群聚集并保持距离。

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