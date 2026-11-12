考古学家在哈萨克斯坦阿拉木图卡拉盖雷墓地发掘一座古冢时，发现了一尊约有2200年历史的金质熊雕像。该文物是在一处曾于古代被盗掘的早期铁器时代墓葬中发现的，但盗墓者没有带走所有物品。Live Science报道了这一发现。

头饰装饰品

这尊雕塑熊以后腿站立，前爪之间抱着一个器皿。雕像下部的孔洞表明，它可能曾被缝在头饰上。阿拉木图博物馆协会主任莉娅扎特·萨金季科娃表示，此前哈萨克斯坦未曾记录过类似发现。

该雕像属于塞人时期。此前，考古人员已在哈萨克斯坦其他遗址发现过黄金动物纹饰品，其中包括阿拉木图科克-凯纳尔墓地一件小豹形头饰部件，该墓地可追溯至公元前4世纪。所谓“黄金人”——一名随大量贵重物品下葬的铁器时代年轻战士——的头饰上也有一件绵羊形黄金部件。

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可能埋葬了七人

初步分析将这座古冢的年代确定为公元前4至前3世纪。其高约2.4米，宽约26米。根据发现的骨骼数量，研究人员推测这里可能埋葬了4名成人和3名儿童。

阿拉木图博物馆协会高级研究员马拉特·穆加洛维奇·努尔佩伊索夫指出，对于一座古冢而言，如此数量的人类遗骸并不寻常：这一规模的墓葬通常是为一人或两人准备的。考古学家还发现了在古代盗掘后散落的塞人陶器碎片。包括人类学家参与在内的进一步研究，将有助于厘清墓葬情况及被埋葬者的确切人数。

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