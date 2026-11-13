据《加德满都邮报》报道，在印度北阿坎德邦的凯达尔纳特，超过2000名尼泊尔人为无法自行走完从高里昆德至寺庙的22公里山路的朝圣者担任挑夫。一名工人给出了这一估计。

山路上的工作

挑夫使用一种名为坎迪的传统装置运送乘客——这是一种篮子，其部分被切除，并用布料布置成座位。这种篮子固定在工人的背上，且只能运送一人。

来自尼泊尔巴章县本戈尔市的35岁吉万·博哈拉已在凯达尔纳特从事这项工作18年，并靠赚来的钱养家。据他称，从高里昆德将一名乘客运至寺庙的费用取决于此人的体重，为1.5万至2.2万印度卢比。

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收入与风险

另一名挑夫、40岁的卡迈勒·巴格使用坎迪工作已有十年。他说，在将一名朝圣者送至寺庙并返回后，工人可以节省约5000至6000印度卢比；若乘客支付较高费用，则可节省8000至1万卢比。从高里昆德到寺庙的路程要花一整天，同时，沿途及寺庙附近的食物、住宿和饮用水价格昂贵。

尼泊尔公民从事这项工作需要公民身份证明、当地村务委员会的推荐信以及警方签发的身份证。巴格说，办理这些文件需花费4000至5000印度卢比。尼泊尔人还运输货物，并在圣地地区经营酒店和食品杂货店。

该寺庙通常于4月的阿克沙亚·特里提亚节开放，营业至10月底或11月初的拜提卡节。冬季因天气变冷和大雪，圣地关闭。这条路线上的工作存在危险：这一次，山体滑坡使工作更加困难，而道路封闭和山体滑坡在往年也曾发生。

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