艺术家洛维尔·弗里德曼在开普敦去世——《每日先锋报》

陶瓷雕塑家、马赛克艺术家、活动人士和人道主义工作者洛维尔·弗里德曼于2026年10月11日在南非开普敦意外去世，享年63岁。《每日先锋报》报道。弗里德曼于1963年2月17日出生于开普敦，在奥兰涅齐赫特地区长大，居住的房屋属于其家族已有四代。

为城市和社区创作的马赛克

弗里德曼在开普敦大学迈克利斯美术学院接受雕塑教育，并以优异成绩完成陶瓷雕塑硕士学位。她曾在Cape Technikon和Community Arts Project任教，也培训马赛克艺术家，其中许多人后来创办了自己的创作项目。

她的作品包括为莫布雷Red Cross War Memorial Children’s Hospital游乐场创作的150厘米高马赛克雕塑《Mother Courage》、为该医院青少年和儿童健康研究中心创作的陶瓷壁板，以及位于开普敦大学健康科学学院教学中心附近的一幅马赛克。2012年，南非邮政部门发行了一枚采用其马赛克设计的邮票，以纪念该大学医学院成立一百周年。这件作品献给一名感染艾滋病病毒者为生命而奋斗并肯定生命的历程。

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公共空间中的记忆

弗里德曼与艺术家利奥拉·刘易斯共同在开普敦中央图书馆附近的Longmarket步行区创作了作品《We Are Still Here》。该作品纪念约7,000名儿童：1841年至1921年间，他们在Cape Government Gazette中被宣布为贫困儿童。如果公告发布后没有人认领或支持他们，这些儿童可能被送去从事受束缚的雇佣劳动。

弗里德曼与通过Community Mosaic Project接受培训的马赛克艺术家，为城市快速公交系统的Mill Street站创作了形似陶瓷马赛克河流的城市家具。该作品指向Camissa——一个曾从桌山流向大海、如今通过城市地下渠道流淌的泉水和溪流网络。

弗里德曼还与BRAVE Rock Girl组织合作，该组织为女孩和女性创建安全空间。2025年，她与Daring Disa项目的年轻参与者在桌山缆车下站附近创作了一张长椅。她后期作品之一，是为派恩兰兹犹太公墓Tahara House创作的一幅马赛克，于2024年5月揭幕。

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