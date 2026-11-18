德国的强降雨和暴风导致警方以及消防救援部门多次出警。科隆地区消防部门报告称，街道积水、树木倒伏以及屋顶受损。周二临近午夜时，当地出动了约253名应急人员和55台车辆，Tagesschau报道称。

德国西部遭遇恶劣天气

北莱茵-威斯特法伦州受灾尤为严重，当地出现强降雨，部分地区记录到强劲阵风。奥尔珀有数个屋顶受损。该州许多其他城市也报告了树木倒伏。

黑森林地区的弗罗伊登施塔特在24小时内降水量达到每平方米52升。黑森林发布了强持续降雨预警，而哈尔茨山区山顶可能出现飓风级阵风。白天针对强风暴阵风的官方预警几乎覆盖全国。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

倒伏树木阻断铁轨

据现有信息，巴登-符腾堡州未记录到重大损失，但警方因恶劣天气多次出警。在普福尔茨海姆警察局管辖区域内，执法人员对树木倒伏和施工围栏倒塌的报告作出了超过30次响应。在恩茨县比肯费尔德附近，一棵树砸中一辆汽车，司机受轻伤。

斯图加特西部城区的一条街道因积水于早晨被临时封闭。在图林根州，一棵被风吹倒的树落在埃尔福特与诺德豪森之间的铁路轨道上。德国铁路公司表示，该路段被封锁数小时。

气象学家预计，未来几天德国仍将持续出现降雨和风暴阵风。原因是数个气旋从西部带来潮湿气团。

关注我们在