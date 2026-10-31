肯尼亚在2025年7月1日至2026年4月2日期间检查的项目中，57%不符合建筑要求，并面临倒塌风险。议会收到的公共工程国务部门报告指出了这一点，Nation Kenya报道。

在21,282个经评估的项目中，9,264个，即43.53%，被认定为结构安全。另有12,018个未遵守建筑法规要求。

合规水平

原西部省的合规率最高，达到77%：1,520个受检工地中有1,183个符合要求。肯尼亚山地区的这一比例为65%：在1,225个项目中，807个符合要求，418个工地的施工被暂停。

在内罗毕，东利地区近日发生了一栋建筑倒塌事故，在3,908个受检项目中，有2,261个被认定为完全符合要求，占57%。东北部地区的比例最低：220个工地中仅有11个获准继续施工，而209个建筑工地的施工被叫停。上东部地区355个项目中有53个符合要求，占14%。

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倒塌原因与监管

报告指出，自1996年以来，该国已发生100起建筑倒塌事件，而2026年记录了8起此类事件，为迄今最多。结构缺陷被列为建筑行业的主要问题。

文件列出的原因包括低质量设计、在土质较差的情况下开发商节省混凝土和钢筋、无证人员参与绘图，以及违反建筑施工技术规范。尤其是，承包商可能未正确配制混凝土，或未遵守对混凝土压实和养护的要求。

肯尼亚国家建筑管理局会检查承包商登记、合格证书、载有许可证的信息牌、防护装备以及合格工人的配备等情况。如果项目不符合要求，该管理局必须下达停工令，开发商有14天时间纠正违规行为。截至2026年3月31日，该管理局已在不同县促成15项有罪判决，但报告指出，只有少数调查会进入司法起诉阶段。

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