肯尼亚国家土地委员会（NLC）积压了约7000起未审结案件，涉及将国有土地转为私人所有是否合法。在新的程序规则获批前，听证会无法启动或继续进行，Nation Kenya报道。

NLC副主席朱莉·奥索戈表示，随着越来越多肯尼亚人提交申请，此类案件数量到年底可能增至1万起。她说，这一总数还包括此前几届委员会已开始听证但尚未完成的案件。

土地争议适用单独程序

此事涉及对国有土地授予和处置的审查——该程序旨在确定国有土地转为私人所有的情形是否合法。这7000起案件不包括有关历史土地不公的单独申诉，后者适用另一套审查机制。

2025年11月4日生效的《国家土地委员会法》修正案修改了有关两项程序的规定。更新后的审查规则适用于2010年8月27日之前作出的国有土地授予或处置；当天是肯尼亚宪法颁布之日。对于历史土地不公的审理，该法律规定的期间为1895年6月15日至2010年8月27日。

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规则须经过议会程序

NLC正在就两项拟议法规举行公众咨询，这些法规将规范听证会。讨论结束后，委员会计划将文件提交议会；这些法规只有经过议会程序并正式公布后才会生效。

奥索戈强调，此前缺乏明确程序导致已审理案件在法院受到挑战。法律规定，对有争议土地授予持有利害关系的人必须收到审查通知，获得查阅相关文件的机会，并有机会在委员会面前陈述意见。

如果土地所有权证是通过非法方式取得的，NLC必须指示土地登记官撤销该证书。若在取得土地过程中存在违规行为，委员会可采取适当措施予以纠正。同时，法律保护善意买受人，即为土地支付对价且不知道所有权证存在瑕疵的人。

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