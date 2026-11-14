据马尔萨比特郡郡长穆罕默德·阿里称，邻国埃塞俄比亚的战斗导致肯尼亚北部边境郡马尔萨比特至少两名肯尼亚人被流弹击中身亡，另有22人受伤，约1万名该郡居民被迫离开家园，阿纳多卢通讯社报道。

边境炮击

根据一项由政府参与进行的评估，超过5万名埃塞俄比亚人也抵达马尔萨比特郡，他们因埃塞俄比亚南部奥罗莫和索马里地区的战斗而寻求安全。

距离内罗毕以北约750公里的莫亚莱镇受灾最为严重。肯尼亚边境社区的居民因与冲突有关的枪击和爆炸装置而离开住所。该郡郡长还警告称，落在居民区和公共设施附近的未爆弹药构成危险，尤其对儿童而言。

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拥挤的临时避难所

阿里表示，战斗扰乱了学校运作、国家考试、电力供应和边境贸易。数千个流离失所家庭正居住在临时避难所或私人住宅中。

阿里报告称，避难所拥挤、基本药物短缺、营养状况恶化，以及已确认的麻疹和风疹病例，带来了健康风险。地方当局正与国家机构及人道主义组织协调提供食品、水、医疗援助和住所。该郡郡长呼吁提供更多国际支持，并请求社区领导人防止报复和民族紧张局势升级。

暴力事件于10月18日在一场有关地区旗帜的争端以及一名13岁女孩被杀后爆发。此后，暴力已蔓延至埃塞俄比亚奥罗米亚和索马里地区之间争议边界沿线的多个地区。

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