在肯尼亚，一名约30岁的男子四个月前从北美被驱逐出境，目前正考虑一份税后月薪约4.6万肯尼亚先令的工作。他表示，在被驱逐前，他在北美生活了约10年；回国时一无所有，目前与父母同住，Nation Kenya报道。

收入的急剧变化

该男子说，他在国外每月收入接近100万先令。回国后，他因薪资过低拒绝了几份工作机会，其中包括月薪约5万先令的职位。

最近，他获得了一份税后月薪约4.6万先令的工作机会。他指出，他可能会接受这份工作，主要是因为不想继续让父母失望。据该男子称，他的父亲对他拒绝职位感到不满。与此同时，他计划攒钱，以便尽快离开肯尼亚。

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顾问的建议

财务规划和投资顾问多米尼克·卡兰贾建议他接受这份工作，并在未来12个月内重建财务状况和职业生涯。他认为，这份工作可能成为迈向财务独立的第一步。

卡兰贾建议按照50:30:20的方案分配收入：2.3万先令用于基本需求，1.38万先令用于个人和日常开支，9200先令用于储蓄。按照这一计划，12个月可积攒约11.04万先令。

这名顾问还建议更新简历，突出在北美的工作经验，寻找国际公司和组织中薪酬更高的职位，并了解在国外合法就业或移民的机会。

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