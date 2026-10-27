肯尼亚首都内罗毕东利区第9街一栋建筑坍塌后，公共检察署署长伦森·英贡加指示刑事调查局查明这起悲剧的情况。据Nation Kenya报道，调查人员必须确定内罗毕市政府官员、开发商、承包商或其他专业人员是否存在作为或不作为。

英贡加表示，他的办公室尚未收到内罗毕市政府提交的有关施工期间可能存在违规行为的检查材料。这涉及私营开发商、专业人员或市政府官员可能承担的责任。

围绕许可证的争议

内罗毕郡长约翰逊·萨卡贾表示，市政府没有发放建筑许可证，在社交媒体上传播的文件是伪造的。据他所说，市政府系统记录了该地块用途的变更，但没有建筑设计或施工计划的批准记录。

萨卡贾还称，郡政府官员曾两次记录该地点存在违规行为，并拘留了14人。他指责警方以现金保释方式释放被拘留者。国家警察发言人穆奇里·尼亚加驳回了这些指控，称对此类建筑的监管属于郡政府的权限，郡政府可以叫停施工。

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监管机构和开发商的数据

肯尼亚国家建筑管理局表示，该项目于2025年7月30日登记，文件中列出的开发商为9th Street Plaza Limited。该公司的一名共同所有人穆罕默德·哈塔尔·阿里·努尔告诉该媒体，该建筑拥有所有必要的许可证，当时调查人员尚未与他联系。

该管理局的登记册将Stromax Holdings E.A Limited列为承包商，项目专业人员包括建筑师埃马纽埃尔·姆万吉·迈努和结构工程师约瑟夫·穆图里·穆古。穆古在《Daily Nation》发布声明，与该项目划清界限，并表示他通过律师向建筑管理局和内罗毕市政府索取了文件。与此同时，监管机构表示未收到此类请求。

国家环境管理局此前要求开发商提交标明尺寸的清晰建筑图纸，以便在环境影响评估程序中作出有依据的决定。这栋仍在建设中的建筑，其低层已经有人居住，尽管最终检查和签发入住证书应在工程完成后进行。

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