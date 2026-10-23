在肯尼亚，布莱恩·明戈和约瑟夫·奥章两名渔民于10月7日夜间在霍马湾县恩杜鲁海滩附近的维多利亚湖冲突中溺亡。据Nation Kenya报道，两人当时正在巡逻一处鱼类繁殖区，随后遭到石块袭击。遇难者遗体在事件发生两天后被找到。

这起冲突发生在两伙渔民之间，起因是有关违反当地捕鱼规定的指控。这场悲剧加剧了当地居民的担忧，在该地区，保护产卵场越来越常伴随着暴力事件。

围绕产卵场的争端

恩杜鲁的渔民表示，在鱼类资源急剧减少后，他们建立了一处独立的安静区域供鱼类繁殖。肯尼亚国家选区发展基金向当地社区提供了一艘巡逻船，用于保护该区域。

巡逻船驾驶员杰克顿·尼亚姆恩瓦达表示，在一次巡逻期间，他们的船只被六艘船包围。由于发动机故障，巡逻队成员不得不跳入水中逃生。他说，发动机被从船上拆下后掉入湖中。

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当地渔民称，违规者夜间进入保护区，使用违禁渔具捕捞幼鱼，并在冲突中损坏渔网和船只。与此同时，这些说法并未被表述为当局已证实的结论。

湖上危险加剧

霍马湾县专员罗纳德·姆维瓦维表示，湖上的危险正在增加。他称，利塔雷、科金加和恩杜鲁海滩尤其令安全部门担忧，来自这些地区的渔民越来越常携带自制武器出湖。该县共有147处海滩。

姆维瓦维还报告称，周六在湖泊深水区域发生了肯尼亚渔民与乌干达渔民之间的冲突，造成两人死亡。他呼吁渔民通过政府机构解决争端，并呼吁地方海滩管理单位负责人打击他所称可能在湖上活动的团伙。

上个月，31岁的渔民埃文斯·奥科特在神秘情况下死亡。他的父亲朱利叶斯·阿格表示，儿子身上有刀伤，并推测奥科特可能在其遗体落入水中前就已遭杀害。

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