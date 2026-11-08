在肯尼亚，斯马特·德里·姆瓦卡拉马和斯蒂芬·桑加·穆埃因参与在沙卡霍拉森林杀害191人、其中包括190名儿童，而各被判处160年监禁。姆瓦卡拉马是牧师保罗·麦肯齐的副手，负责后勤；穆埃则领导该定居点的安保工作，据《Nation Kenya》报道。

沙卡霍拉定居点中的角色

法院认定，姆瓦卡拉马在Good News International Ministries和沙卡霍拉定居点中是影响力第二大的人物。法官戴安娜·卡维德扎称他是犯罪活动的主要组织者和策划者之一。

根据法院资料，他将追随者运送到沙卡霍拉，向森林中建立的12个村庄的长老传达麦肯齐的指示，扣留试图逃跑的人，并控制埋葬事宜。法院还认定，姆瓦卡拉马确保强制绝食得到执行，包括参与殴打试图逃跑的儿童、挖掘坟墓以及监督受害者的埋葬。

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安保与强迫

穆埃也被称为史蒂夫或史蒂夫·瓦·姆特瓦帕，负责定居点的安全。法院认定，他召集追随者开会，参与殴打抵制命令或试图离开森林的人，并阻碍救援行动。在埋葬受害者期间，人们也曾在埋葬地点见到他。

在加入麦肯齐的运动之前，姆瓦卡拉马曾担任酒店管理员，从事油漆销售，并于1997年在内罗毕的奥什瓦尔学院获得编程证书。穆埃毕业后曾担任摩托出租车司机，后来接受机械操作员培训，并参与马武埃尼—卡洛莱尼道路项目和肯尼亚标准轨铁路项目。

法院认定，作为Good News International Ministries和沙卡霍拉定居点的领导人，麦肯齐负有主要责任。根据法院的结论，他组织将追随者转移到森林，命令他们绝食至死，并要求对试图停止绝食或逃跑的儿童使用暴力。

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