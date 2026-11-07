肯尼亚移民和公民服务事务国务秘书贝利奥·基普桑表示，准备审查外交护照签发规则。此前，国民议会议员提出，宪法机构官员获得该证件的机会不平等，Nation Kenya报道称。

议员的质疑

国民议会行政与内部安全委员会指出，拥有外交护照资格的人员名单中包括国民议会书记员，却没有包括参议院书记员。议员们还质疑将某些宪法委员会和独立机构排除在名单之外。

委员会成员奥库·考尼亚强调，肯尼亚宪法归为同一类别的机构应获得平等对待。在行政司法委员会，即监察专员，提交请愿书后，此事被提请审议。该委员会表示，外交护照签发规则可能存在歧视。

基普桑承认，未将参议院书记员列入名单可能是一个疏漏。他表示，没有理由赋予国民议会书记员获得外交护照的权利，却不赋予参议院书记员这一权利。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

更新规则

现行规则于2012年依据肯尼亚《公民身份和移民法》实施。其中规定，外交护照可签发给总统及其近亲属、副总统、内阁成员、国务秘书、议会议长、首席大法官、高等法院法官以及一系列其他政府官员。

该官员解释称，鉴于2010年宪法的实施以及新增宪法职位，这些规定需要更新。他表示，修正案草案将予以公布，随后进行公众咨询，然后将文件提交议会审议。

与此同时，基普桑指出，法律允许负责移民事务的内阁成员在认为有必要时，批准向未在既定类别中被明确列出的人士签发外交护照。这类护照用于与公务职责和外交职能相关的出行。

关注我们在