肯尼亚蒙巴萨一家法院认定基督教邪教头目保罗·麦肯齐过失杀害123名追随者罪名成立。法院认定，在2021年1月至2023年9月期间，他命令该组织的成年成员在该国沿海的沙卡霍拉森林中绝食至死。

据BBC News报道，麦肯齐不认罪。他的一名律师告诉路透社，辩方将在量刑后对判决提出上诉。

其他被告

在同一案件中，法院还认定包括麦肯齐的妻子罗达·蒙布阿·马韦乌在内的另外29人有罪。同时，60名被告被判无罪。肯尼亚公诉署表示，计划对无罪判决提出上诉。

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该机构表示，法院认定麦肯齐系统性地劝说追随者绝食直至死亡。检方称，他及其同伙按照一项约定行动，即饿死以便与耶稣相见。被告坚称，人们是自愿绝食的。

此前判决

本月早些时候，麦肯齐因同一大规模死亡事件中谋杀191人被判处200年监禁。在该事件中死亡的人除一人外均为儿童。证人还称，麦肯齐宣扬教育、医疗和饰品都是有罪的，而反对其教义的人会被殴打致死。

2023年，在沙卡霍拉森林的浅坟中发现400多具尸体后，麦肯齐被捕。

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