在肯尼亚恩布县的乌毛体育场，一群人中断了联合反对派的一场政治集会。该活动由权力下放赋权党领导人伦尼·基武蒂和民主党代表贾斯汀·穆图里组织。据Nation Kenya报道，投掷石块的人闯入体育场，引发踩踏。

冲突与受伤

姆贝雷北和姆贝雷南选区的居民来到集会现场。在当天的大部分时间里，袭击者与反对派支持者之间持续发生肢体冲突。

联合反对派支持者击退了袭击者，并将他们赶出体育场。此后，会议恢复举行。该媒体报道称，有数人受轻伤，但未公布其姓名和确切人数。

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政治人士的声明

基武蒂和穆图里指责该地区的政治对手破坏活动；据他们称，这些对手与Kenya Kwanza执政当局有关联。基武蒂表示，反对派支持者不会任由自己受到恐吓；穆图里则称，恐吓不会阻止联合反对派在该县举行政治活动。

恩戈梅长老呼吁政治人士团结姆贝雷居民，使他们作为一个整体投票支持联合反对派在该地区不同职位的候选人。他们还支持基武蒂竞选恩布县长，并支持穆图里在联合反对派赢得2027年大选的情况下可能谋求担任全国性职务。

穆图里呼吁反对党相互尊重并共同努力，以击败总统威廉·鲁托。两名政治人士都表示，他们并非政治对手，并致力于防止姆贝雷居民因氏族归属而分裂。

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