随着全国考试和评估启动，肯尼亚发现，参加此前全国测试的学生人数与登记参加下一阶段的学生人数之间相差260,679人。这引发了对政府确保学生在不同教育阶段之间实现100%升学过渡政策的疑问，Nation Kenya报道。

登记人数差异

根据肯尼亚国家考试委员会（Knec）的数据，2022年有1,233,852名学生参加了Kenya Certificate of Primary Education考试。今年登记参加Kenya Certificate of Secondary Education考试的考生为1,048,355人，少了185,497人，即15.03%。

另有1,281,210名学生于2023年参加了Kenya Primary School Education Assessment。与此同时，今年登记参加Kenya Junior School Education Assessment的考生为1,206,028人。差额为75,182名学生，占此前群体的5.87%。

教育部长朱利叶斯·奥格姆巴表示，这些差异并不意味着所有未登记参加后续测试的学生都已辍学。据他称，其中一些人可能转入了替代教育项目，包括国际学校的项目。他列举的其他因素包括人数自然减少、被开除的情况、疾病、早孕以及推迟入学。暂时中断教育的学生获准重返学校。

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评估组织工作

六年级和九年级学生于10月26日开始全国评估。Knec表示，与上一年相比，三个组别的登记人数均有所增加：登记参加Kenya Primary School Education Assessment的学生有1,380,463人，Kenya Junior School Education Assessment为1,206,028人，Kenya Certificate of Secondary Education为1,048,355人。三项测试共有3,634,846名学生参加。

为开展两项评估，该委员会为KPSEA配备了27,271名监考主管，为KJSEA配备了24,860名监考主管，并配备130,633名监考人员和6,215名司机。Knec首席执行官戴维·恩坚盖雷表示，除安全形势复杂的地区外，KPSEA和KJSEA考点不会部署携带武器的执法人员。KCSE考试期间，每个考点将至少有两名警察值守。

Knec还将电子锁的使用范围扩大至所有装有考试材料的集装箱。在考试期间，考生、考点负责人、监考主管及其他参与人员均被禁止持有手机。

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