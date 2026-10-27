据Nation Kenya报道，在肯尼亚蒙巴萨市利科尼地区，一名蒙巴萨郡执法人员奥马里·姆泽雷拉在针对当地征费点的袭击中死亡。袭击发生在凌晨约3时40分，地点位于巴拉巴拉-亚姆昌加地区，当时有两名警察和两名郡执法人员值班。

三名执法人员受伤

警方称，涉嫌与一个犯罪团伙有关的袭击者人数多于执法人员，尽管后者试图通过朝空中开枪击退袭击。距离事发地点约三公里的伊努卡警察局警员在巡逻时听到枪声后赶到现场。

蒙巴萨郡警察指挥官斯特拉·切罗诺表示，三名伤者正在Coast General Teaching and Referral Hospital接受治疗：一名警察和两名郡执法人员。她说，袭击者携带了简易武器。

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袭击者夺走AK-47

冲突期间，袭击者夺走了一名警察持有的一支配有30发子弹的AK-47步枪。在此之前，该警察手臂被严重割伤，左大腿中弹。

奥马里·姆泽雷拉背部中枪，子弹从胸部穿出。医生宣布其死亡。另一名执法人员阿里·基布伊·布伊头部和右大腿被严重割伤，巴希亚·哈桑则未受伤。

伤者最初被送往Diani Beach Hospital，死者遗体则被送往Coast General Teaching and Referral Hospital太平间。警方正在调查此次袭击，尚未确定其动机。郡交通和基础设施执行委员会成员丹尼尔·曼亚拉表示，现场发现了值班人员的个人物品，包括手机和钱包。

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