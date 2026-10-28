在肯尼亚，五名被告在律师马修·基亚洛·姆博布遇害案中否认有罪。内罗毕基贝拉高等法院决定将他们继续羁押至2026年11月24日，届时将举行保释听证会。

谋杀指控

据Nation Kenya报道，罗斯·姆比特·穆尔瓦、她的子女克里斯和安吉拉·穆尔瓦，以及警察朱利叶斯·基普科奇·切鲁伊约特和肯尼迪·基普克博伊·博尔博罗伊，否认了谋杀姆博布的指控。

姆博布是内罗毕大学的法学讲师，也是法律书籍作者。据该媒体报道，2025年9月9日，他在内罗毕卡伦附近的马加迪路上、身处自己的汽车内时遭枪杀。袭击由一名骑摩托车的男子实施。

检方表示，被其称为关键嫌疑人的督察肯尼思·桑应与该案其他五名涉案人员一同被起诉。检察官贾尔森·马科里称，桑于2026年10月24日在埃尔多雷特出售一辆汽车时被捕。检察官还称，在姆博布和精神科医生维多利亚·穆蒂索遇害后，桑一直藏匿。

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保释问题审理

辩方要求口头审理保释问题，并称被告自2026年7月29日起一直被羁押。法官戴安娜·卡韦扎要求律师在10天内提交正式书面申请和陈述。

在就检方要求提交载明反对保释理由的宣誓书发生争议时，法官敦促律师不要情绪化行事，并命令他们暂时离开法庭以冷静下来。随后，法院将核查为保释审理提交的文件和报告的线上庭审定于11月19日，将保释听证会定于11月24日。检方须在三天内提交宣誓书，并在七天内提交书面陈述。

法院还指示缓刑服务人员在三周内访谈被告和受害者家属。

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