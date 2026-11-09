肯尼亚5名嫌疑人从警局逃脱——Nation Kenya

据《Nation Kenya》报道，肯尼亚基安布郡利穆鲁镇5名嫌疑人于11月4日夜间从警察拘留室逃脱，事发在原定法庭听证会的前一天。执法人员正在调查逃脱事件的情况，并核查警局工作人员可能参与该事件的情况。

逃脱事件的不同说法

值班人员在初步报告中称，5名男子在被转移至内部牢房时于晚上11点逃脱。按照他们的说法，嫌疑人在一场扭打中制服了警察。当天夜间值班的3名执法人员称身体不同部位受伤和疼痛。

与此同时，该报的警方消息人士称，并没有发生扭打，嫌疑人是被从牢房中放出的。根据这一说法，这些男子逐个从警局正门离开，并乘上等候他们的摩托车。该消息人士还指出，武装值班人员没有开枪，也没有在逃脱后立即拉响警报。

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利穆鲁副郡警察负责人玛丽·恩约基证实，3名值班人员目前仍在工作。她表示，只有调查显示他们涉案，他们才可能被停职。恩约基称此案复杂，并拒绝进一步置评。

嫌疑人和调查

5人——摩西·瓦斯瓦、西蒙·埃希瓦尼、丹尼尔·恩迪丘·恩乔罗格、德丹·卡里乌基和爱德华·穆里希——均于10月14日被捕，并于次日出庭。检察官请求将他们羁押21天，以完成对涉嫌暴力抢劫和轮奸的调查。

利穆鲁警察局没有监控摄像头，使调查更加复杂。该报还指出，当晚负责值守的一名执法人员此前曾在医院看守被拘留者杰弗里·奥蒂耶诺。10月，他从病房中失踪，当时他被手铐铐在床上。

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