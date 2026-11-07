肯尼亚警方在巴哈蒂分区卡巴蒂尼14岁男孩埃尔维斯·迈纳死亡案中拘留了三名嫌疑人。这名男孩于2026年11月5日死亡——在接受传统割礼三天后。执法人员正将此案作为谋杀案调查，Nation Kenya报道。

对这名学生死亡的调查

埃尔维斯·迈纳是蒙加拉戈初级中学八年级学生。据家人称，手术后有一群超过20名年轻男子前来探望他——这是当地欢迎接受过割礼男孩传统的一部分。亲属认为，这名男孩可能在这次聚会期间遭到殴打。

家人向记者提供了尸检结论，显示死因是肠破裂、腹部钝性创伤和大量失血。纳库鲁北分区警察指挥官伊莱沙·奥巴多表示，鉴定结果和家人的证词构成了展开谋杀调查的依据。据他称，男孩在死亡前曾抱怨自己遭到殴打，并被强迫吃下大量食物。

法院允许调查人员在进一步调查期间将三名被拘留者羁押21天。

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对家庭的警告

这名青少年死亡后，中央地区专员约书亚·恩卡纳塔指示尼耶里、穆兰加、尼安达鲁阿、基里尼亚加和基安布各县的下属，在男孩割礼后恢复期间加强对其安全的关注。据他称，12月是此类仪式的高峰月份，发生暴力事件应立即向警方报告。

基库尤长老委员会也呼吁亲属不要让男孩无人看管，并核查在隔离期间负责照料他们的人员。Kiama Kia Ma的赞助人昆古·穆伊盖表示，一些被当作传统呈现的危险做法不属于阿吉库尤文化，并具有犯罪性质。

该媒体还提及2025年的案件：凯里科村一名男孩因伤死亡，根据尸检，这些伤势与反复殴打相符；以及奈瓦沙两兄弟受伤的事件。据Nation Kenya报道，他们据称遭到指定看护人的殴打。

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