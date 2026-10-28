在肯尼亚蒙巴萨的乔姆武，警方和儿童事务部门工作人员救出了一名女学生。执法部门称，她的母亲将她锁在家中，不让她参加 Kenya Primary School Education Assessment 的第二天评估。警方表示，原因是这名女孩的索引号码中含有数字666，该女子认为这些数字是撒旦的象征。

据Nation Kenya报道，这名38岁女子已被拘留。为保护儿童，其姓名未被公开。该女学生被送往 Kwa Jomvu 小学，并得以完成她迟到未参加的考试。

警方介入

这名私立学校学生10月27日上午未抵达考试中心。中心负责人巴卡里·姆韦雷佩赫联系了其家人，并据该媒体报道得知，母亲在前一天看到女儿的号码后拒绝让她出门。

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女孩的姑妈向有关部门报告了这一情况。乔姆武副县警察负责人塞利娜·奇尔奇尔表示，执法人员和儿童事务部门工作人员于约上午9时30分抵达该住所。女孩当时已穿着校服，中心管理人员安排她参加缺考的考试。

可能的指控

该女子告诉 Nation Kenya，她是出于宗教信仰行事，并且据称从上帝那里获得了有关评估号码的启示。据消息人士称，她此前曾允许女儿在周一参加评估，但随后告知学校，她不会允许女儿参加之后的测试。

官员还表示，在事件发生前一个月，该女子曾因有报告称她据称以宗教信仰为由不送孩子上学，也不寻求医疗帮助，而被传唤至乔姆武儿童事务部门。警方称，这名母亲原本将被拘留以接受精神评估和进一步讯问；可能的指控涉及未妥善照顾儿童以及妨碍其受教育权。

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