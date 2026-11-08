在肯尼亚梅鲁市，警方在Three Steers酒店、肯尼亚足球联合会（FKF）特别全体会议召开前使用了催泪瓦斯。会议原定于11月7日9:00举行，但截至10:00仍未开始，Nation Kenya报道。

警方将人员带离会场

据该媒体报道，陪同FKF副主席麦克唐纳·马里加的警察命令所有在场人员离开会场。随后，他们使用催泪瓦斯驱散代表。执法人员还将客人带离酒店房间。

代表们坚持举行会议，并留在酒店范围内。早晨，一些年轻男子聚集在大门附近，数百名武装警察在酒店内执勤。活动参与者获准进入前都受到严格检查。

代表返回会场后，警方再次使用催泪瓦斯，并据Nation Kenya称威胁使用武力。FKF主席侯赛因·穆罕默德走到酒店旁的草坪上，但在使用催泪瓦斯后，他和其他代表撤至安全地点。截至10:00，与会者在草坪和餐厅内以小组形式聚集。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

FKF领导层冲突

会议原计划讨论FKF国家执行委员会2026年4月24日作出的决定、这些决定对联合会工作的影响，以及马里加领导的团体中7名委员会成员的行为。

据该媒体消息，联合会领导层的冲突在马里加派系于4月24日决定暂停侯赛因·穆罕默德、代理秘书长丹尼斯·吉切鲁以及获提名的委员会成员阿卜杜拉希·优素福职务后加剧。该决定是在涉及2024年非洲国家锦标赛、金额为4248万肯尼亚先令的保险赔付款欺诈指控背景下作出的。

体育争端法庭和高等法院随后发布命令，在审理联合会诉讼前暂停马里加派系决定的效力。国际足联也表示，该团体的行动不符合正当程序。

关注我们在